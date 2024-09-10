Институт конституционного правосудия: Какой президент нам нужен?

В контексте президентских выборов назначенных на 20 октября 2024 года, руководство Института конституционного правосудия обозначило свою четкую позицию касательно необходимости соответствия кандидатов на должность Президента Республики Молдова существующим требованиям Конституции.
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