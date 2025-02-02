Как аномально теплая зима повлияет на погоду летом: метеорологи дискутируют и делают прогнозы каким оно будет в 2025 году Ольга БезродняяСиноптики уже рассматривают варианты, какой будет погода летом, учитывая, что зима 2024-2025 стала выдающейся на фоне климатических изменений, запомнившись аномально высокими температурами, которые превышали климатическую норму на 2 градуса.