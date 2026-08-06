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Свыше 60% отделений "Почты России" нуждаются в ремонте

Свыше 60% отделений "Почты России" нуждаются в ремонте

Миллионы людей ежедневно сталкиваются с неудобными условиями получения посылок, писем и социальных выплат Более 60% отделений "Почты России" требуют ремонта, заявил на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике заместитель гендиректора компании Захар Грузнов, пишет ТАСС.

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