Зимой 2019 году Антон Осипенко бесследно пропал на окраине Кушвы Свердловской области. Парень возвращался домой после свадебного торжества друга.
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