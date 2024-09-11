Стало известно о продвижении ВС России в Горняке

В городе Горняк, находящемся в десяти километрах к северо-востоку от Курахово Донецкой народной республики (ДНР), были замечены небольшие подразделения Вооруженных сил (ВС) России, пишет украинское издание «Страна.
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