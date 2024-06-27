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Три женщины из Кемерова обманом обналичили сертификаты на маткапитал

Три женщины из Кемерова обманом обналичили сертификаты на маткапитал

Все три кемеровчанки пойдут под суд за обналичивание маткапитала.В Кемерове перед судом предстанут три женщины, которые обманным путем обналичили маткапитал.

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