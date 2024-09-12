Протоиерей Александр Пашков: «Александр Невский спасал наше Отечество на протяжении всей истории русской земли»

Сегодня в Петербурге пройдет крестный ход В эти минуты после божественной литургии в Казанском кафедральном соборе Петербурга начинается сбор участников, которые пройдут крестным ходом по Невскому проспекту до Александро-Невской лавры.
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