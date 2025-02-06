Российские фильмы с господдержкой начали чаще окупаться в прокате

Фильмы, созданные при поддержке Фонда кино, чаще приносили прибыль в прокате в 2024 г., что стало возможным в том числе за счет низкой конкуренции и роста цен на билеты в кино, сообщает РБК со ссылкой на данные ЕАИС.
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