В Приморье 38-летний мужчина убил и расчленил сожительницу

В Приморском крае вскрылись обстоятельства исчезновения сразу двух жителей Дальнегорска. К этому оказался причастен местный житель, сознавшийся в убийствах, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.