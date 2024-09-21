Ушел из жизни народный артист России Владислав Верестников

Ушел из жизни народный артист России, оперный певец Владислав Верестников. В Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) России сообщили, что Владислав Аркадьевич Верестников скончался в субботу, 21 сентября, в возрасте 77 лет после тяжелой и продолжительной болезни.