Рютте: мы не обещали Украине членства в НАТО после завершения конфликта

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе заявил, что НАТО никогда не обещала Украине членство в альянсе по итогам мирных переговоров с Россией.
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