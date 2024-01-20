Военные позиции США и Великобритании на Ближнем Востоке шатаются

На фоне недавних авиационных и ракетных ударов США и Великобритании по Йемену особый интерес представляет вопрос о доступности западному агрессору выстроенной им весьма разветвлённой военной инфраструктуры в регионе.
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