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В Самарской области мигрантам запретят трудиться ещё в двух сферах

В Самарской области мигрантам запретят трудиться ещё в двух сферах

Это касается тех, кто работает по патенту.Зимой 2024 года в Самарской области мигрантам запретили работать в трёх сферах: общественный транспорт и такси, образовательные учреждения и агентства по подбору персонала.

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