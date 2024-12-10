ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ 80 лет назад свобода пришла с востока...тогда это знали/понимали все. А сегодня ЕС/НАТО помогают,"надрываясь" изо всех сил, чтобы взращенный ими же нацистский режим украины всё-таки победил Россию... Что, тогда 80 лет назад. всё было ложью, и поэтому в Европе делают вид, что не понимают чего это там Россия празднует 9 Мая? А может быть европейцам просто понравились "танцы по граблям"?