Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свобода пришла с востока: Фицо доходчиво объяснил, кто сыграл ключевую роль в победе над фашизмом

Свобода пришла с востока: Фицо доходчиво объяснил, кто сыграл ключевую роль в победе над фашизмом

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо прокомментировал предстоящую поездку в Москву на празднование 80-летия Великой Победы.

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Комментарии
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Александр _
Есть мужики на свете. И после покушения не испугался.
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3 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ 80 лет назад свобода пришла с востока...тогда это знали/понимали все. А сегодня ЕС/НАТО помогают,&quot;надрываясь&quot; изо всех сил, чтобы взращенный ими же нацистский режим украины всё-таки победил Россию... Что, тогда 80 лет назад. всё было ложью, и поэтому в Европе делают вид, что не понимают чего это там Россия празднует 9 Мая? А может быть европейцам просто понравились &quot;танцы по граблям&quot;?
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3 час.

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