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Трансфер полузащитника сборной Аргентины в «Манчестер Сити» вошел в пятерку самых дорогих за всю историю футбола

Трансфер полузащитника сборной Аргентины в «Манчестер Сити» вошел в пятерку самых дорогих за всю историю футбола

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес перешел из «Челси» в «Манчестер Сити» за 145 миллионов евро.

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