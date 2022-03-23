Необоснованного повышения цен в Забайкальском крае не выявлено - краевой УФАС

В Забайкальском крае случаев необоснованного повышения цен не выявлено. Об этом 23 марта на заседании комитета по экономической политике и предпринимательству в региональном Законодательном Собрании рассказал глава краевого УФАС Микаил Гойгов.
В Забайкальском крае случаев необоснованного повышения цен не выявлено. Об этом 23 марта на заседании комитета по экономической политике и предпринимательству в региональном Законодательном Собрании рассказал глава краевого УФАС Микаил Гойгов.
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