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Необоснованного повышения цен в Забайкальском крае не выявлено - краевой УФАС

Необоснованного повышения цен в Забайкальском крае не выявлено - краевой УФАС

В Забайкальском крае случаев необоснованного повышения цен не выявлено. Об этом 23 марта на заседании комитета по экономической политике и предпринимательству в региональном Законодательном Собрании рассказал глава краевого УФАС Микаил Гойгов.

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