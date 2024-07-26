Художник Анна Бейн (Anna Bain)

Анна Роуз Бэйн (р. 1985) - художница из Колорадо. В 2003-2007 годах изучала изобразительное искусство в колледже Хиллсдейл, а в 2006 году прослушала курс фигурной живописи во Флорентийской академии искусств.
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