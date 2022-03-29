Что ответил Потап на скандальное высказывание Кати Гордон? «Вы плевать хотели на журналистов, которые защищали вас!»

Вчера стало известно, что Катя Гордон узнала о дерзком поведении артиста Потапа в сторону россиян. Юриста привело в гнев то, что еще в прошлом году Потап успешно работал в РФ, получал за свою деятельность огромные гонорары, а теперь внезапно понял, (как Макс Барских и другие певцы), что Россия не особо помогла ему на пути становления.