Что ответил Потап на скандальное высказывание Кати Гордон? «Вы плевать хотели на журналистов, которые защищали вас!»

Вчера стало известно, что Катя Гордон узнала о дерзком поведении артиста Потапа в сторону россиян. Юриста привело в гнев то, что еще в прошлом году Потап успешно работал в РФ, получал за свою деятельность огромные гонорары, а теперь внезапно понял, (как Макс Барских и другие певцы), что Россия не особо помогла ему на пути становления.
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