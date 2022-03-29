Popcaketv

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Что ответил Потап на скандальное высказывание Кати Гордон? «Вы плевать хотели на журналистов, которые защищали вас!»

Что ответил Потап на скандальное высказывание Кати Гордон? «Вы плевать хотели на журналистов, которые защищали вас!»

Вчера стало известно, что Катя Гордон узнала о дерзком поведении артиста Потапа в сторону россиян. Юриста привело в гнев то, что еще в прошлом году Потап успешно работал в РФ, получал за свою деятельность огромные гонорары, а теперь внезапно понял, (как Макс Барских и другие певцы), что Россия не особо помогла ему на пути становления.

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