Брэд Питт обеспокоен несчастным случаем с сыном Паксом и обвиняет в случившемся Анджелину Джоли

Брэд Питт расстроен из-за ДТП с участием его 20-летнего сына Пакса Кроме того, Питт злится, что не может узнать о состоянии сына, поскольку в больницу его не пускают, а бывшая жена и другие дети на звонки отца не отвечают.
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