Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 139 подписчиков

Ученые опубликовали онлайн-карту, показывающую, когда может исчезнуть каждый ледник планеты

Ученые опубликовали онлайн-карту, показывающую, когда может исчезнуть каждый ледник планеты

Интерактивная карта Global Glacier Extinction Explorer, на которой ледники отмечены в зависимости от предполагаемого времени их исчезновения / © Lander Van Tricht Исследователи из ETH Zurich, Свободного университета Брюсселя и других научных организаций запустили сайт Global Glacier Extinction Explorer.

Вернуться к статье