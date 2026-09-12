Ученые опубликовали онлайн-карту, показывающую, когда может исчезнуть каждый ледник планеты

Интерактивная карта Global Glacier Extinction Explorer, на которой ледники отмечены в зависимости от предполагаемого времени их исчезновения / © Lander Van Tricht Исследователи из ETH Zurich, Свободного университета Брюсселя и других научных организаций запустили сайт Global Glacier Extinction Explorer.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии