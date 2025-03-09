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  • Алекс Сэм
    Да не нужен самосуд то, они сами на зоне удавятся после того как их будут иметь во все дыхательные и пихательные отве...В Подмосковье мол...
  • Ольга Горбунова
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Овечкин забил 886-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до восьми шайб

Овечкин забил 886-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до восьми шайб

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин снова забил гол и сократил отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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