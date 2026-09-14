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ДумаТВ

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Чепа допустил, что Великобританию ждет распад

Чепа допустил, что Великобританию ждет распад

Первый зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия») допустил, что Великобританию ждет распад на фоне накопившихся проблем.

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