Чепа допустил, что Великобританию ждет распад

Первый зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия») допустил, что Великобританию ждет распад на фоне накопившихся проблем.
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