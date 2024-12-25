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Нахушев — о детстве в Нальчике: «Пацанов вербовали в террористы. Знакомый участвовал в нападении на город»

Бывший защитник ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара» Руслан Нахушев в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал о непростом детстве в Нальчике.

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