В Ивановской области мужчина оформил кредит на умершую сестру

Задержанный объяснил, что взял кредит на имя умершей сестры, чтобы оплатить её похороны. Общий ущерб банку составил 105 тысяч рублей.
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