Свинка Пеппа в шоке: дом создателя мультфильма ограбили румынские воры

В британском графстве Суррей дом Марка Бейкера, создателя популярного мультфильма «Свинка Пеппа», подвергся нападению грабителей из Румынии.
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