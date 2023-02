Создатели Prison Architect анонсировали DLC про джунгли, исполнительница роли Тесс в The Last of Us умерла от рака, завтра Ubisoft анонсирует новую The Crew, Sony рассказала подробности о Horizon Call of the Mountain, в Сеть утекли футажи ранней версии мультиплеерной Horizon, в магазинах Великобритании ремейк Dead Space стартовал вдвое хуже .