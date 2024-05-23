Китай решительно поддерживает палестинский народ в восстановлении его законных национальных прав -- МИД КНР

Пекин, 22 мая /Синьхуа/ -- Китай неизменно и твердо поддерживает справедливое дело палестинского народа по восстановлению его законных национальных прав и продолжит вместе с международным сообществом играть конструктивную роль в содействии всеобъемлющему, справедливому и устойчивому урегулированию палестинской проблемы.
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