Китай решительно поддерживает палестинский народ в восстановлении его законных национальных прав -- МИД КНР

Пекин, 22 мая /Синьхуа/ -- Китай неизменно и твердо поддерживает справедливое дело палестинского народа по восстановлению его законных национальных прав и продолжит вместе с международным сообществом играть конструктивную роль в содействии всеобъемлющему, справедливому и устойчивому урегулированию палестинской проблемы.