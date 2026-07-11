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Ташуев о возможном переходе Тюкавина в «Зенит»: «Не нужно, чтобы один клуб собирал все сливки. Не думаю, что такой трансфер пошел бы на пользу»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о возможном переходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в « Зенит ».

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