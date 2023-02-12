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И.о. тренера «Сочи» Кокорев о 7:2 с «Куньлунем»: «Не подстраивались под соперника, играли в свою игру»

И.о. главного тренера «Сочи» подвел итоги матча с «Куньлунем» (7:2). «Первый период немножко не получился в плане удалений — пропустили гол.

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