Постпред России в ООН заявил, что Киев ударами по энергообъектам стремится сорвать мирные переговоры

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. На заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Украина, нанося удары по российской энергетической инфраструктуре, пытается сорвать любые мирные договоренности.
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