Лука Бресель одержал комфортную победу в своем первом матче на турнире Scottish Open 2023

Чемпион мира Лука Бресель разгромил Юлиана Бойко, Сэм Крэйги обыграл Марка Уильмса, Джон Хиггинс одержал легкую победу над Оливером Брауном, Джадд Трамп стремительно завершил поединок против Сидни Уилсона в свою пользу, Джейми Джонс шокировал своим успехом Марка Аллена, подросток Шон Лю неожиданно нокаутировал Шона Мерфи, а действующий Чемпион Гэри Уилсон нанес поражение Эллиоту Слессору в первом раунде на турнире Scottish Open 2023, сообщает WST.