10 самых смешных фото собак за всю историю конкурса Dog Photography Awards

А кто у нас самые смешные хвостики и хорошие мальчики на всей планете? А вот кто — показываем их фото, от которых ваша улыбка растянется от макушки до хвоста! фото: Dog Photography AwardsУ собак должны быть не только миска, луна и в желудке сосиска, но и собственный фотоконкурс красоты и милоты.