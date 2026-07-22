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Отец Гилджес-Александера: «Сомневаюсь, что Шэй когда-либо покинет «Оклахому»

Вон Александер, отец 2-кратного MVP НБА Шэя Гилджес-Александера из «Тандер» предположил, что канадец будет выступать за нынешнюю команду до конца карьеры.

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