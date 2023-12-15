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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Embracer Group продолжает увольнения, затронув также 3D Realms и Slipgate Похоже, что уволь...

Embracer Group продолжает увольнения, затронув также 3D Realms и Slipgate Похоже, что уволь...

Embracer Group продолжает увольнения, затронув также 3D Realms и SlipgateПохоже, что увольнения продолжаются в многочисленных компаниях, приобретенных Embracer Group, причем шведский гигант решил провести сокращение персонала также в 3D Realms и Slipgate.

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