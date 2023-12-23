Россия удержит часть взноса в ОЗХО на финансирование Группы по расследованию

Россия и ее некоторые партнеры продолжат удерживать часть взноса, которая отводится секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на финансирование Группы по расследованию и идентификации, которая навязали США.
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