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Кугрышев о Смолове: «Тоже немножко удивлен результатами «Лады». Посмотрим, как пойдет дальше»

Кугрышев о Смолове: «Тоже немножко удивлен результатами «Лады». Посмотрим, как пойдет дальше»

Новичок Фонбет Чемпионата КХЛ после 12 матчей занимает в Восточной конференции 2-е место. — По-прежнему общаетесь со Смоловым? — Да, все так же.

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