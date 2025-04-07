Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Чубайс еще на свободе, а вот его деньги и имущество - уже нет: суд арестовал у него и его менеджеров по "Роснано" миллиарды

Чубайс еще на свободе, а вот его деньги и имущество - уже нет: суд арестовал у него и его менеджеров по "Роснано" миллиарды

БлокнотРУ Суд арестовал миллиарды Чубайса: в России всерьез взялись за беглого либерала Арбитражный суд Москвы арестовал 5,6 млрд рублей бывшего генерального директора корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса и еще семи человек, проходящих по данному делу, - соответствующее решение инстанции опубликовано в картотеке арбитражных дел.

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