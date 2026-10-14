Алексей Песошин принял участие в совещании с высшими должностными лицами регионов ПФО

Сегодня полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провёл совещание с высшими должностными лицами регионов округа.
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