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Спички - не игрушка

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На Западе пошёл обратный процесс. Детранс Ричи Херрон отговаривает людей от смены пола

На Западе пошёл обратный процесс. Детранс Ричи Херрон отговаривает людей от смены пола

Как говорят поклонники конспирологии, всю эту западную трансгендерную и вообще элгбтэшную повесточку насаждают специально, с подачи Сороса, одержимого идеей "золотого миллиарда".

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