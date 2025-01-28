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Блог частного инвестора

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Х5 — новый фаворит

Х5 — новый фаворит

Индекс МосБиржи сейчас зажат в узком боковике. При этом всегда есть вероятность появления неожиданных геополитических новостей, способных привести к резким ценовым колебаниям и вывести рынок вверх или вниз из текущей боковой формации.

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