В Карелии пенсионерка за свой счет отремонтировала подъезд дома

У женщины терпение лопнуло ходить по обшарпанным лестничным пролетам и слушать отговорки управляющей компании Подъезды многоквартирного дома номер 5 по улице Марии Мелентьевой в поселке Пряжа не видели ремонта со времен Советского Союза.