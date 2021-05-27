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«Дипломатия одного направления»: Китай устремился в Арктику

«Дипломатия одного направления»: Китай устремился в Арктику

И возлагает большие надежды на Россию.В соответствии с принципом ротации председателей Арктического совета, Ирландия передала полномочия России, Торжественная церемония 12-ой конференции министров иностранных дел Арктического совета прошла накануне.

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Oddy Rash
Фото от Pixabay.com в статье порадовало. "Пингвины в Арктике". Как там у Ильфа и Петрова? - "Шакалы ротационных машин!" :)

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