«Дипломатия одного направления»: Китай устремился в Арктику

И возлагает большие надежды на Россию.В соответствии с принципом ротации председателей Арктического совета, Ирландия передала полномочия России, Торжественная церемония 12-ой конференции министров иностранных дел Арктического совета прошла накануне.
И возлагает большие надежды на Россию.В соответствии с принципом ротации председателей Арктического совета, Ирландия передала полномочия России, Торжественная церемония 12-ой конференции министров иностранных дел Арктического совета прошла накануне.
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