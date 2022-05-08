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События недели, ч.2: KIA EV9 показали на фото, Chery Omoda 5 уже в России и чем заменить антифриз

События недели, ч.2: KIA EV9 показали на фото, Chery Omoda 5 уже в России и чем заменить антифриз

В данной части итогов недели будут затронуты две ожидаемые новинки. Одной из них является южнокорейский трехрядный внедорожник KIA EV9 2024, который пока видели только в качестве концепт-кара, но уже показали его серийную версию на рендерах.

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