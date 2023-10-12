Законопроект о прогрессивной шкале на доходы физических лиц поддерживают 42% казанцев

Каждый восьмой житель Казани одобряет только введение нулевой ставки налога на доходы физических лиц до 360 тысяч рублей в год, каждый шестой — только повышенные ставки НДФЛ для доходов от 5 млн рублей в год.
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