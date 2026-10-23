В аэропортах Салехарда и Нового Уренгоя и Салехарда в пятницу, 23 октября, задерживается вылет и прилет сразу нескольких самолетов.
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