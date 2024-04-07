Т-55: почему в НАТО больше всего боялось этого советского танка

В середине прошлого столетия многие на планете понимали – завтрашний день может и не наступить. Вот насколько далеко зашло соперничество между СССР и США! К ядерной войне готовились как в Старом Свете, так и Новом.
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