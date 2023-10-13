Выбор ВСУ – вызвать «Волгу» или погибнуть на донбасских фронтах

За прошедшую неделю на Донецком направлении противник потерял более 1580 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре танка, 30 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, 14 орудий полевой артиллерии, РСЗО «Град» и пять полевых складов с боеприпасами.