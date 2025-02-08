Эта, ставшая уже давно привычной, фраза из американских фильмов заиграла новыми гранями! Помните, как горячо поддерживали Украину звёзды Голливуда, как они регулярно ездили к кровавому клоуну, жали ему руку, выражали сочувствие и т.
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