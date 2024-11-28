Для развития Северного морского пути нужно развивать железнодорожные подъезды к ним – Чибис

Для развития Северного морского пути (СМП) необходимо создать план по развитию железнодорожной инфраструктуры к портам Арктики, заявил в своем Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис по итогам стратегической сессии о национальных проектах на 2025-2030 годы под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.