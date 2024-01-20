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В МВД заявили, что ГИБДД не выступает за тотальный сбор биометрии

В МВД заявили, что ГИБДД не выступает за тотальный сбор биометрии

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла выводы ряда экспертов в области дорожной безопасности о том, что Госавтоинспекция выступает за тотальный сбор биометрических данных всех граждан.

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